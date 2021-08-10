أومتيتي يكشف شرطه الوحيد للرحيل عن برشلونة

أومتيتي يريد أن يترك برشلونة في هذا الحال

كشفت تقارير صحفية عن الشرط الوحيد الذي وضعه الدولي الفرنسي، صامويل أومتيتي للرحيل عن نادي برشلونة هذا الصيف.

وكان أومتيتي قد تعرض لهجوم حاد من جماهير برشلونة خلال مباراة فريقه الودية مع يوفنتوس في كأس جوان جامبر.

صافرات الاستهجان التي تعرض لها اللاعب كانت بسبب التقارير التي قالت بأنهم رفضوا خفض رواتبهم وهو ما أدى لرحيل ليونيل ميسي عن الفريق وعجز الإدارة عن تمديد تعاقده.

ماذا جاء في التقارير بخصوص أومتيتي؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أومتيني لن يرحل عن برشلونة إلا إذا جاء عرض من فريق كبير.

وأكدت أن اللاعب يرى أنه ذو جودة عالية وأنه يفضل برشلونة ولن يقبل أي نادٍ ليس مرشحًا للفوز بالبطولات.

ما هو موقف برشلونة؟

منذ بداية الصيف، يسعى برشلونة للتخلص من اللاعب بسبب راتبه المرتفع لاسيما أن المدرب الهولندي رونالد كومان يعول بصفة أساسية على لاعبين أمثال لونجليه وجيرارد بيكيه والوافد الجديد إريك جارسيا.

وقد قدم أكثر من نادٍ عروض لضم اللاعب، فحسب صحيفة "سبورت" نادي بيشكتاش التركي يريد ضم اللاعب لمدة موسم واحد فقط على سبيل الاعارة ويرغب في دفع جزء كبير من راتب اللاعب الفرنسي، من أجل الحصول على خدماته.

كما أشارت أن هناك اهتمام من نيس الفرنسي، وتواصل بالفعل بين النادي الكتالوني وبعض الوكلاء.

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