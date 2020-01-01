أومتيتي مهمل بحكم المحكمة وغرامة كبيرة تلحق به

وضع لا يصدق للاعب محترف..

سيتعين على صامويل أومتيتي، قلب دفاع برشلونة، أن يدفع غرامة قدرها 33 ألف يورو بسبب إتلافه للمنزل الذي كان يستأجره في إقليم كتلانيا.

وكان أومتيتي قد انضم إلى برشلونة في صيف 2016 قادمًا من ليون، ومنذ ذلك الحين كان يقطن في أحد المنازل قبل أن يتركه في الآونة الأخيرة.

وبعد أن تركه قام مالك المنزل بشكوى الدولي الفرنسي إلى المحكمة بدعوى إتلاف محتويات المنزل، وهو ما أكدته الشرطة وصدقت عليه المحكمة بغرامتها الكبيرة.

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التقارير الواردة من الصحف الإسبانية كشفت أن عند تفتيش المنزل عُثِر على أثاث مكسور وفقدت قطع من العشب مع حرق لبعض لوحات المطبخ ونقص كبير في صيانة متعلقات المنزل.

كما تبين وجود سوء استخدام كبير للأثاث والأجهزة المنزلية والأرضيات والسقوف والجدران، فالمنزل كان في حالة لا يرثى لها، مما فرض على أومتيتي في وقت سابق دفع 19 ألف يورو كتعويض مبدئي.

وبعد حكم المحكمة اليوم، سيكون لزامًا على صاحب الـ26 عامًا أن يدفع 13 ألف يورو آخرين إلى صاحب المنزل لتعويض ما أتلفه، ليكون الإجمالي هو 33 ألف يورو.

يذكر أن أومتيتي لا يعيش أفضل فتراته مع برشلونة مؤخرًا، فعانى في بداية الموسم من إصابة أبعدته كثيرًا عن الملاعب، قبل أن يعود وتظهر عليه آثار هذا الغياب من خلال بروزه بمستوى متواضع للغاية في دفاعات كتيبة كيكي سيتين.