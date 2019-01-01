أومتيتي: اخترت الحل الأصعب لعلاج إصابتي، ولم أكن سعيدًا

مدافع برشلونة يكشف كواليس إصابته وفترة العلاج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال صامويل أومتيتي مدافع برشلونة أنه عاش أيامًا صعبة وحزينة بسبب الإصابة التي حرمته اللعب لثلاثة أشهر هذا الموسم، موضحًا أنه اختار الحل الأصعب لعلاج ركبته بتفضيله الابتعاد عن إجراء العملية الجراحية.

وكان أومتيتي المتوج بكأس العالم 2018 مع فرنسا قد تعرض لإصابة في الركبة بعد عدة مباريات من الموسم أدت لغيابه عن اللعب حتى نهاية فبراير الماضي تقريبًا، وقد أبدى اللاعب سعادته بالعودة مؤكدًا أنه بات جاهزًا للعب وأن صحته وحالة ركبته الصحية أصبحت جيدة للغاية.

المدافع الفرنسي قال أن قرار لعبه أساسيًا أمام ليون في مباراة الليلة في إياب ثمن نهائي الأبطال يعود للمدرب، قبل أن يُضيف عن كواليس الفترة السابقة "أتيت من بطولة كأس عالم خيالية، فقد حققت حلم الطفولة وفزت باللقب. عانيت من عدة مشاكل في كاحلي قبل وخلال البطولة، لكني تحملت جيدًا وبذلت قصارى جهدي".

"عادت الإصابة من جديد حين عدت لبرشلونة، لذا اتخذت قرارًا بتحري الأمر وعلاج ركبتي، لكن الأمر أخذ وقتًا أطول مما كنت آمل".

مدافع ليون السابق قال أن العديد من الآراء طُرحت لعلاج ركبته، وهو ما أثار الكثير من الجدل حوله وبطريقة لم يكن يتمناها، مضيفًا "لقد عملت بجد ومررت بأوقات سيئة، كان هناك وجهات نظر مختلفة خلقت فوضى في رأسي. لم أعرف أي قرار علي اتخاذه، لكني في النهاية اتخذت القرار الأفضل".

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صاحب الـ25 عامًا واصل حديثه لصحيفة ليكيب الفرنسية موضحًا أنه فضل الابتعاد عن التدخل الجراحي وهو الحل الأسهل لحالته، موضحًا "أنا قوي ذهنيًا ولا أستسلم، حتى لو كان الوضع صعبًا. نعم كانت هناك أوقاتًا كنت أقول لنفسي أنني يجب أن أستسلم وأخضع للجراحة، لكني كنت أتحمل كل شيء، وكنت محظوظًا أيضًا لوجود أشخاص بجانبي قدموا لي كل المساعدة، وإن كان الأمر أيضًا ليس سهلًا بالنسبة لهم".

"كنت خلال تلك الفترة باردًا ومنغلقًا على نفسي، لم أكن سعيدًا .. الحمل كان ثقيلًا علي وكل ما أردته كان مجرد الخروج من هذا الكابوس. كان علي العمل لتقوية عضلات الفخد وسلسلة كاملة من العضلات. عانيت من اختلال التوازن لفترة، وكان علي العمل 3 مرات أصعب لأتمكن من العودة".

أتم مدافع منتخب فرنسا نادمًا "فعلت خلال كأس العالم أشياء ما كان علي فعلها، أو بالأحرى، فعلت أشياء كان علي تفاديها".

يُذكر أن برشلونة كان قد تعادل ذهابًا أمام ليون 0-0 في فرنسا، وسيخوض مساء اليوم لقاء الإياب بهدف الفوز لضمان التأهل لربع نهائي البطولة الذي تأهل له مانشستر يونايتد وبورتو ويوفنتوس ومانشستر سيتي وأياكس أمستردام وتوتنهام.