قصة كفاح | طريق صامويل أومتيتي من أحياء ليون إلى أضواء برشلونة

المدافع عاد بعد معاناته من الإصابة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد صامويل أومتيتي لمواجهة فريقه السابق ليون ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد حقق فريقه برشلونة نتيجة جيدة ذهابًا بالتعادل دون أهداف في فرنسا.

وبدأ أومتيتي مسيرته الكروية الاحترافية في ليون، حيث لعب لفريق الشباب هناك قبل أن يصعد للفريق الأول تحت قيادة المدرب كلود بويل، وبعد 4 سنوات من التألق والمستوى الممتاز خطى الخطوة الأهم في مسيرته بالانضمام لصفوف برشلونة.1

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ولا تقتصر نجاحات اللاعب صاحب الأصول الكاميرونية على الأندية فقط، بل كان عنصرًا أساسيًا في منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 2018 في روسيا.

الموسم الجاري لم يكن الأفضل لصاحب الـ25 عامًا، إذ عانى من إصابته في الركبة وغاب عن جل المباريات، لذا لم يلعب سوى 9 مباريات في الليجا ومباراة واحدة في دوري الأبطال كانت الأولى في البطولة أمام أيندهوفن.

عاد اللاعب الآن وبدأ يستعيد مقعده الأساسي في دفاع الفريق الكتالوني، ومن المتوقع أن يبدأ موقعة الغد المهمة أمام ليون، لنشاهد معًا هذا الفيديو عن قصة كفاح وصعود أومتيتي ...