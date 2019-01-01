كوفاتش يحذر بايرن من معذب الكبار نورنبرج

بايرن ميونخ ضيفاً على قبل الأخير

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حذر نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، فريقه من الاستهانة باللقاء المقبل في الدوري الألماني عندما يحل ضيفاً على صاحب المركز قبل الأخير نورنبرج.

ويستضيف نورنبرج الفريق البافاري مساء الأحد في لقاء متباين ما بين صراع بايرن في قمة الترتيب ومحاولة أصحاب الأرض الهرب من الهبوط.

وقال كوفاتش بالمؤتمر الصحفي للقاء: "لن أقوم بالمداورة، لا أحد الاستهانة بالخصوم، دورتموند، شالكه، وليفركوزن تعذبوا في أرض نورنبرج".

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وأضاف: "لن تكون مباراة سهلة على الإطلاق، سأنتظر لما قبلها لمعرفة مدى جاهزية كل اللاعبين واختيار التشكيل الأمثل، البوندسليجا لا تسامح، الأربعاء تقدمنا 2-0 ورأيتم ما حدث".

وواصل الكرواتي: "تدربنا بشكل مختلف اليوم، عديد اللاعبين عملوا بشكل منفرد، ريبيري يتحسن، كذلك نوير، باستثناء هؤلاء الجميع بخير وجاهز".

وعاد كوفاتش للحديث عن ركلة الجزاء في مباراة بريمين: "هناك ديموقراطية، هناك من يراها ركلة جزاء، آخرون لا، الأمر في الماضي ولا فائدة من الحديث عنه".

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ويحتل بايرن صدارة الترتيب بعد مرور 30 جولة بفارق نقطتين عن ملاحقه بوروسيا دورتموند الذي سبق وتعادل مع نورنبرج سلباً في ملعب الأخير.