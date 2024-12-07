أولمو يفقد إحدى أسنانه ضد ريال بيتيس ويدرك متأخرًا!

أولمو يفقد إحدى أسنانه...

كشفت تقارير صحفية عن تعرض داني أولمو، لاعب برشلونة، لإصابة في مباراة فريقه أمام ريال بيتيس، بالدوري الإسباني، وفقدان اللاعب لإحدى أسنانه في شوط اللقاء الأول.

وشارك أولمو، في تعادل الفريق الكتالوني، أمام ريال بيتيس، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أولمو، بعد نصف ساعة تقريبًا من المباراة التحم مع مارك بارترا، لاعب ريال بيتيس، وسقط على وجهه وارتطم بالأرض.

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وأشار التقرير إلى أن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، لم يدرك أنه فقد أحد أسنانه إلا في الشوط الثاني من اللقاء، حينها بدأ بالبحث عنها في الملعب وبعد أن وجدها سلمها للجهاز الطبي على مقاعد البدلاء.

جدير بالذكر أن برشلونة، بعد التعادل مع بيتيس، وصل إلى النقطة 38 في صدارة ترتيب الليجا، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.