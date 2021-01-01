أولمو: أجبروني على التصوير مع ميسي رغم رفضي ذلك

النجم الإسباني الشاب يروي قصة طريفة

قال النجم الإسباني الشاب داني أولمو إنه أُجبر على التقاط صورة مع قائد نادي برشلونة وهدافه التاريخي ليونيل ميسي، ولكن ذلك حدث منذ نحو 15 عامًا، ورغم ذلك ما زال يحتفظ بطرافته.

القصة تعود إلى عام 2006، تلك التي تحدث عنها لاعب نادي لايبزيج الحالي ودينامو زغرب سابقًا عبر "The Players Tribune"، ويبدو أنه يتذكرها جيدًا وكأنها حدثت بالأمس.

أولمو ظل لاعبًا في أكاديمية لا ماسيا الخاصة بنادي برشلونة حتى عام 2014، أي رحل حين وصل عمره إلى 16 عامًا، وبالطبع كانت فترة مؤثرة في حياته بالتواجد هناك.

وبخصوص الواقعة الطريفة قال: "ذات مرة قبل أن أصل إلى لا ماسيا رافقت والدي حيث يتدرب، وقتها كنت في الثامنة من عمري وكنت ألعب بمفردي بالكرة، عندها أتى شخص ما أعتقد أنه كان صديقًا لوالدي ،وأخبرني: "مرحبًا، داني ، تعال إلى هنا، صدق هذا، ستلتقط صورتك مع ليونيل ميسي".

وأضاف: "وقتها كان ردي غريبًا، قلت حسنًا، لا، شكرًا. أنا بخير، أريد الاستمرار في اللعب! إنها مجرد صورة، أليس كذلك؟ أفضل أن أواصل لعب الكرة".

وتابع: "لكن، رغما عني، أوقفوني بجانب ميسي والتقطوا الصورة، لم أقل له أي شيء، انتظرت فقط حتى يتم التقاط الصورة ثم عدت إلى الكرة، كما لو كنت أفعل له معروفًا".

وأردف: "في النهاية، يجب أن أقول إنني سعيد لأنهم أجبروني على التقاط تلك الصورة التي لم أكن أعرف قيمتها جيدًا في تلك المرحلة من عمري وقت أن كنت صغيرًا للغاية ولا أدرك حجم الأمر".

وأكد :" أنا سعيد بذلك أيضًا لأنني ما زلت أحمل تلك الصورة في إطار منزلي، في ذلك الوقت، لم أكن سعيدًا يقطع وقت اللعب الثمين من أجل صورة، حتى وإن كانت مع أيقونة كرة القدم نفسه".

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الجدير بالذكر أن أولمو يعد أحد أبرز لاعبي لايبزيج في الوقت الحالي، وبدأت تجربته مع المنتخب الإسباني تأخذ منعطفًا آخر بعد تألقه في تصفيات كأس العالم والمواجهات الأخيرة منها.