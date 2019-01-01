أولمبياكوس يفكر في سليماني لسيطرة على الدوري مجددًا

عملاق اليونان يعمل مبكرًا من أجل سوق انتقالات قوي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سيكون الدوري اليوناني، هو محطة انتقال المهاجم الجزائري، إسلام سليماني، في الموسم المقبل.

مهاجم فنربشخة التركي الحالي، سيعود بنهاية إعارته إلى ليستر سيتي الإنجليزي، بعدما فشل في وضع بصمته بقميص الكناري.

وأصبح سليماني هدفًا مهمًا لأولمبياكوس، حسب فوتبول أرينا التركية، نقلاً عن صحف يونانية، الساعي للعودة مرة أخرى إلى التفوق المحلي، بعدما ابتعد عن المنافسة الموسم الماضي والحالي.

ويأمل مهاجم سبورتينج لشبونة البرتغالي السابق، في الرحيل لكن الفريق اليوناني سيحاول إيجاد حل من أجل التعاقد معه.

خاصة أن فنربخشة لا يفكر في التعاقد معه، كما يريد لشبونة استعادة اللاعب مجدداً للموسم المقبل.

فن التقاط الصور! 👌📸🤩 pic.twitter.com/aqPMM9n6h1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

وستكون كأس الأمم الأفريقية المقبلة، فرصة سليماني للتألق بقميص المنتخب الجزائري من أجل أن يعود للواجهة مرة أخرى.

وسجل الجزائري 5 أهداف فقط في 23 مباراة بجميع المسابقات بقميص فنربخشة التركي.

الجدير بالذكر أن أولمبياكوس اليوناني، يضم في صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، المعار من صفوف سبورتينج براجا البرتغالي الموسم الحالي.