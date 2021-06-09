تقرير تركي | من أجل جلطة سراي .. مصطفى محمد خارج قائمة مصر بأولمبياد طوكيو

شوقي غريب قرر التضحية بأحد أهم لاعبيه

يبدو أن شوقي غريب؛ المدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 عامًا، قد قرر التضحية بأحد أهم لاعبيه المهاجم مصطفى محمد بناءً على طلب فريقه جلطة سراي التركي.

الأولمبياد من المقرر أن تقام في العاصمة اليابانية "طوكيو" في الفترة من 23 يوليو المقبل وحتى الثامن من أغسطس.

اقرأ أيضًا | خاص | مصطفى محمد .. من خطر الظهير الأيمن وبكاء الإعارة إلى التألق في تركيا

ويشارك بها شباب الفراعنة بعدما نجحوا في حصد لقب كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، في 2019، بعد الفوز أمام جنوب إفريقيا.

ووفقًا للنسخة التركية من شبكة "سي إن إن" فإن فاتح تريم؛ المدير الفني لجلطة سراي، تواصل مع شوقي غريب، لطلب استبعاد مصطفى من قائمة الفراعنة في الأولمبياد، نظرًا لحاجة فريق الأحمر والأصفر لخدماته في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي التركي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد الموافقة على طلبه، ولن يشارك المهاجم صاحب الـ23 عامًا في الأولمبياد.

يذكر أن المنتخب المصري وقع في المجموعة الثالثة بالأولمبياد، رفقة منتخبات الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا.

فيما يستعد جلطة سراي للمشاركة في الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال، بعدما احتل المركز الثاني في الدوري المحلي برصيد 84 نقطة.