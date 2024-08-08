رغم اعترافه بشراء الكوكايين .. قرار مفاجئ من نيابة باريس تجاه لاعب أستراليا بعد اعتقاله

ماذا قال لاعب أستراليا؟

اعترف الأسترالي توم كريج، لاعب منتخب الهوكي، بأنه قام بشراء الكوكايين، بعد إلقاء القبض عليه من قِبل ضباط الشرطة، عند سفح مبنى في الدائرة التاسعة في باريس.

وودع توم كريج، منافسات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، برفقة منتخب أستراليا، بعد الخسارة أمام هولندا، بنتيجة (0-2)، في الدور ربع النهائي.

وقرر مكتب الشرطة في باريس، إطلاق سراح اللاعب الأسترالي، مع توجيه تحذير، دون إدانة أو غرامة مالية، فيما أدلى كريج بتصريحات، عقب إطلاق سراحه، قائلًا "أود أن أعتذر عمّا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية، لقد ارتكبت خطأ فادحًا، وأتحمل المسؤولية كاملة عن أفعالي".

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وأضاف كريج، وفق ما ذكرته شبكة "بي بي سي"، "أفعالي ملكٌ لي، ولا تعكس قيم عائلتي وزملائي في الفريق وأصدقائي ورياضي، ومنتخب بلدي الأولمبي، بأي حال من الأحوالي، لقد أحرجتكم جميعًا، أنا آسف حقًا".

وفي هذا السياق، قالت آنا ميريس، رئيس البعثة الأسترالية، "أنا سعيدة بإطلاق سراح كريج، ولكني لا أستطيع التسامح مع ما فعله، هو شخص طيب، ولكنه اتخذ قرارًا سيئًا، ولكن هناك عواقب لمثل تلك الأفعال، لقد اعتذر وأبدى ندمه واعترف بخطئه، وسندعمه إذا كان بحاجة إلى المساعدة".