للاشتباه بشرائه الكوكايين .. اعتقال أحد الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024

الأحداث الجدلية متواصلة في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية

تتواصل الأحداث الجدلية والمثيرة في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس، وآخرها اعتقال أحد الرياضيين المشاركين للاشتباه بشرائه الكوكايين.

الصحفي جان باتيست مارتي المختص بأخبار الجرائم كشف عن القصة المثيرة عبر منصة إكس بقوله "تم اعتقال أحد لاعبي فريق الهوكي الأسترالي الليلة الماضية بتهمة شراء الكوكايين في شارع الدائرة 9 في باريس. وقد ألقي القبض على البائع كذلك والذي كان يحمل أنواعًا مختلفة من المخدرات".

موقع "Francetvinfo" كشف عن هوية الرياضي المتهم، موضحًا أنه توم كريج لاعب المنتخب الأسترالي للهوكي الذي غادر البطولة بعد الخسارة أمام هولندا، مشيرًا إلى أنه تم القبض عليه وبحوزته جرام من الكوكايين تقريبًا.

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الشرطة الفرنسية أكدت الواقعة بالفعل، مشيرة إلى اعتقال رجلين أحدهما بدا أنه بائع للمخدرات وكان بعُمر الـ17 عامًا، كما أكدت اللجنة الأولمبية الأسترالية القبض على أحد أعضاء البعثة الأولمبية في باريس مساء السادس من أغسطس.

يُشار إلى أن أولمبياد باريس 2024 تشهد العديد من الأحداث المثيرة للجدل وأبرزها الجدال هو الأهلية الجنسية للملاكمة الجزائرية إيمان خليف وقضية تجسس المنتخب الكندي لكرة القدم النسائية على نظيره النيوزلندي.