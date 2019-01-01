أوفيني : أتمنى الاستمرار مع النصر والفوز بالدوري كان صعبًا

النصر حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين على حساب الباطن

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف قائد نادي النصر السعودي اللاعب البرازيلي برونو أوفيني عن الصعوبة التي واجهها الفريق في مباراة التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين على حساب الباطن في الجولة الأخيرة من المسابقة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

المدافع البرازيلي قال في تصريحات صحفية : "عندما أطلق الحكم صافرة نهاية مباراتنا أمام الباطن الأخيرة شعرت بأنني في حلم".

علاش يخاف النصر وعنده حمد الله وأمرابط؟ 🇲🇦

ونعم، الهلال امتلك أسبابًا لـ"يخاف" من أجلها وأفقدته اللقب في نهاية المطاف! 😲

هنا قصة أغلى دوري في تاريخ المنطقة العربية 🇸🇦#Yallagoal #يلاجول

pic.twitter.com/pKFljYUnVv — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019

حول زيادة عدد اللاعبين الأجانب قال : "وجود العنصر الأجنبي بثمانية محترفين زاد الدوري قوة وتنافسًا، وهذا ما رفع روح التحدي لدينا، وأن نعمل سويًا حتى استطعنا الفوز وتحقيق بطولة الدوري، الاحتفال وأنت في القمة له طعم آخر رائع ومختلف".

وبالحديث عن مستقبله مع العالمي قال : "عقدي سينتهي في هذا الصيف، أنا سعيد مع النصر وأحب جماهير النصر وهم يحبونني أيضًا، وعلاقتي مميزة باللاعبين والإدارة".

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اللاعب أنهى تصريحاته : "أتمنى الاستمرار مع العالمي فأنا أريدهم إذا أرادوني، لم نتكلم سابقًا عن عقدي، كوننا في منتصف موسم، نعمل من أجل حصد لقب الدوري، وكل تركيزنا حينها على ذلك، بعد نهاية الموسم سيكون لنا نقاش مع النادي، وكما ذكرت رغبتي هي الاستمرار".