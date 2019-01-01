أوسكار يكشف عن مفاوضاته مع إنتر وميلان

هل يعود البرازيلي إلى أوروبا؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف البرازيلي أوسكار، لاعب شانجهاي الصيني، أنه تحدث مع إنتر وميلان بخصوص صفقة تعيده إلى أوروبا من جديد.

ويلعب أوسكار في صفوف شاجهاي منذ 2017 عندما انتقل إليه قادما من تشيلسي، وتُوج معه بلقب الدوري الموسم المنصرم.

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وقال أوسكار مع "باسيوني إنتر": "نعم، تحدثت مع قطبي ميلانو في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف: "لا يمكن أن أدخل في التفاصيل، كل ما يمكن قوله إنني أريد اللعب في إيطاليا".

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وتحدثت تقارير في إيطاليا أن ميلان قد يحاول التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وينتهي عقد أوسكار مع شانجهاي في 2020، ولا توجد مؤشرات لمفاوضات بين الطرفين لتمديده.