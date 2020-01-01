أوساسونا وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

أوساسونا 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

7’ انطلاقة من لوكا مودريتش من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها إلى جاريث بيل الذي يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات

6’ انطلاقة من جاريث بيل من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

5’ ضغط متقدم من أوساسونا ومحاولات لإدراك هدف مبكر

4’ أووووووووووه،،،، توغل رائع من روبن جارسيا من داخل يسار المنطقة ثم سدد كرة قوية لكن تألق كورتوا وابعدها ببراعة

3’ انطلاقة من خوسيه أرناييز من داخل يسار المنطقة ثم سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

2’ بداية سريعة لأصحاب الأرض وتسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ناتشو فيدال لكنها مرت بجوار القائم الأيمن

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / فينيسيوس جونيور / توني كروس / ألفونس أرولا / إيدير ميليتاو / مارسيلو / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / جاريث بيل / كريم بنزيمة / إيسكو

البدلاء / براندون لاماس / فران ميريدا / أدريان لوبيز / فاكوندو رونكاليا / مارك كاردونا / روبن مارتينيز / روبرت إيبانيز

Estos son los hombres elegidos por Jagoba Arrasate para buscar la victoria en El Sadar.#OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/LXCcYZUs8b — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) February 9, 2020

أوساسونا: يبدأ المدرب جاجوبا أراساتي بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من سيرخيو هيريرا / ناتشو فيدال / دافيد جارسيا / يوناي جارسيا / بيرفيس إستوبينان / روبيرتو توريس / داركو براساناك / جون مونكايولا / أنيجو بيريز سوتو / ليلو كاستلانو / روبن جارسيا

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن كتيبة زين الدين زيدان تتصدر جدول ترتيب الليجا، وأي هزيمة مع فوز برشلونة ستؤدي إلى تقاسم الفريقين المركز الأول.

أصحاب الأرض يعيشون حالة جيدة هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المرتبة الحادية عشر برصيد 28 نقطة وبفارق كبير وبعيد عن مراكز الهبوط، وهو ما يعكس أن مهمة الريال لن تكون سهلة على الإطلاق.

تأتي المباراة بعد أيام قليلة من خروج الميرينجي من بطولة كأس ملك إسبانيا على يد ريال سوسيداد من الدور ربع النهائي في مفاجأة مدوية لم تكن متوقعة، مما يزيد من أهمية الفوز على أوساسونا للاستفاقة والإغفال عن هذا الإخفاق الغير متوقع