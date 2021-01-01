أوزيل: ميسي الأفضل في إسبانيا، ورونالدو في كل الدول!

مسعود أوزيل نجم آرسنال يحسم صراع الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو!

أكد مسعود أوزيل نجم فريق آرسنال على إعجابه الكبير بما قدمه الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

جاء هذا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، حيث حسم من الأفضل في الثنائي من وجهة نظره.

وقال أوزيل: "ميسي أثبت أنه واحد من أفضل اللاعبين في إسبانيا، أما كريستيانو رونالدو فقد كان الأفضل في كل دولة لعب بها".

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وأضاف عن مشواره مع منتخب بلاده: "لدي الكثير من الذكريات العظيمة مع الفريق، لقد فزت بكأس العالم في البرازيل وكنت ضمن فترة تاريخية للمنتخب".

وأكمل: "لا أقول أبدًا إنني ندمت على اللعب للمنتخب هناك الكثير من الأحاديث عن طريقة انتهاء مسيرتي الدولية، لكنني لا أندم على قراري بتمثيل ألمانيا".

وعن مستقبله أردف: "هناك بعض الأماكن التي سأحب أن ألعب كرة القدم فيها، مثل تركيا والولايات المتحدة".

جدير بالذكر أن أوزيل لعب رفقة كريستيانو رونالدو في صفوف ريال مدريد لسنوات قبل أن يرحل النجم الألماني لنادي آرسنال.