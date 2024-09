مشروع الحاضر والمستقبل .. ريال مدريد يحسم موقف تشواميني من اهتمام ليفربول وآرسنال

هل هناك فرصة لرحيل تشواميني عن ريال مدريد؟

حسم ريال مدريد موقفه من رحيل لاعبه الفرنسي أوريليان تشواميني، بعد الاهتمام الذي حظي به مؤخرًا من ليفربول وآرسنال، للتعاقد معه في المستقبل.

ونفى الإعلامي فابرتسيو رومانو عبر بودكاسته "Here We Go" كل ما تردد بأن هناك احتمالية لرحيل تشواميني عن ريال مدريد في المستقبل.

وقال رومانو: "رأينا شائعات في إنجلترا وتلقيت بعض الأسئلة عن تشواميني، بعد أن أغلق سوق الانتقالات الصيفي بابه، حول رحيله خلال عام 2025 إلى ليفربول أو آرسنال".

وتابع: "أردت توضيح أمر ما، في عام 2024 أو 2025 أو 2026، نية تشواميني هي البقاء مع ريال مدريد، كما هي النية داخل النادي الإسباني، لأنهم يعتبرونه لاعب أساسي لمشروع الحاضر والمستقبل".

فابرتسيو واصل: "الأمر كان تصرفه في مركز قلب الدفاع أمرًا موضع تقدير كبير من قبل الجهاز الفني في ريال مدريد، ولذلك ليس من المنطقي على الإطلاق أن يفكر ريال مدريد في بيع تشواميني".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أستطيع أن أضمن حاليًا أن أقول أنها مجرد شائعات، وفي الوقت الحالي لا يوجد أي نية لدى ريال مدريد في رحيل تشواميني".