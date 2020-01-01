أوريجي يكشف عن رسالة كلوب الغريبة له بعد نهائي دوري الأبطال

أوريجي يتحدث عن ما قاله له كلوب بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريال مدريد

تحدث ديفوك أوريجي مهاجم نادي ليفربول عن الرسالة التي أرسلها له يورجن كلوب بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

وكان أوريجي قد سجل الهدف الثاني في مرمى توتنهام الموسم الماضي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي فاز بها الريدز بهدفين نظيفين.

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وكان أوريجي قد سجل أغلى أهداف ليفربول الموسم الماضي في ريمونتادا برشلونة والتي حدثت في الدور نصف النهائي، لتتحول مسيرته في ظرف 90 دقيقة.

وحول ذلك، تحدث أوريجي لأول مرة وبعد مرور 9 أشهرعلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا عن رسالة كلوب التي أرسلها له ليلة نهائي الأبطال 2018.

وقال أوريجي: "يومها لم يتحدث كلوب كثيرًأ، لقد اكتفى برسالة قصيرة أرسلها لي بعدما أنهينا المباراة وخسرنا اللقب الذي انتظرناه جميعًا"

وأضاف: "رسالة كلوب أوضحت أنه لم يكن يريد الحديث بكثير من الكلمات، فقط اكتفى بإرسال رمز العضلات ليقول لي حافظ على تركيزك واستمر، وسنعود الموسم المقبل"

وتابع: "هذا النص لم يسبق لي أن أرى مثيله من مدرب، ولكن قلت في رأسي وقتها من أين أتى بهذه الثقة، ربما لم أصدق أنه كلوب نفسه الذي يحدثني وقتها"

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