أورتيجا: هالاند تسبب في إحباطنا وأعتذر لجماهير مانشستر سيتي!

"قدمنا مباراة جيدة ولكن.."

أشاد ستيفان أورتيجا، حارس مرمى مانشستر سيتي، بأداء فريقه في مباراة اليوم أمام إيفرتون، مؤكدًا أن السيتي لعب من أجل الانتصار لكنه لم يكن موفقًا خصوصًا في إضاعة زميله النرويجي إرلينج هالاند ركلة جزاء.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل (1-1) مع ضيفه إيفرتون، اليوم الخميس في جولة "البوكسينج داي" ليستمر غياب حامل اللقب عن الانتصارات في البريميرليج خلال الفترة الأخيرة.

وقال أورتيجا في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية لناديه: "عندما ترى المباراة اليوم وكيف لعبنا، وعدد الفرص التي خلقناها، كان الأمر جيدًا حقًا مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية لأننا بذلنا قصارى جهدنا من البداية إلى النهاية".

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وأضاف: "لعبنا بشكل جيد وأعتقد أنه لو تمكنا من التسجيل ومضاعفة تقدمنا قبل هدف التعادل، لكان ذلك سيمنحنا المزيد من الثقة، لكن الحقيقة هي أننا استقبلنا هدفًا آخر".

وتابع أورتيجا: "أعتقد أن الجميع كانوا محبطين بعد إهدار إرلينج هالاند ركلة الجزاء. لكنني أعتقد أن الأجواء اليوم كانت جيدة".

وأردف: "يعرف المشجعون موقفنا ويشعرون جيدًا بما يحدث، ومن الطبيعي أن يكونوا غير سعداء، لكننا كلاعبين لسنا سعداء أيضًا عندما لا تحصل على نتائج".

وختم حارس السيتي: "قدمنا مباراة جيدة وخلقنا العديد من الفرص، لكن كانت هذه هي النتيجة".