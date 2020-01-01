أوديجارد يتعرض لنفس إصابة بيل ويغيب لمدة طويلة عن ريال مدريد!

نبأ تعيس للغاية..

تلقى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، نبأ تعيسًا للغاية، بعدما أكدت الفحوصات غياب مارتين أوديجارد عن الملاعب لفترة لن تقل عن الشهر بسبب الإصابة.

وتعرض أوديجارد إلى إصابة خلال التوقف الدولي الماضي مع منتخب النرويج جعلته لا يتواجد في قائمة الملكي التي هُزِمت من قادش بهدف نظيف يوم السبت الماضي.

الريال أعلن حينها أن اللاعب مصاب في نعل القدم، وأنه سيخضع لفحوصات إضافية، وبعدما خضع بالفعل، ظهر إصابته بتمزق في العضلة المذكورة وتحددت مدة غيابه عن الملاعب.

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زيدان سيفتقد خدمات نجمه الشاب لست مباريات على الأقل، فلن يلعب أول ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا وكذلك سيغيب عن الكلاسيكو ومباراة هويسكا وفالنسيا.

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ليس هذا فحسب، بل إن أوديجارد لن يتمكن من التواجد مع منتخب النرويج في التوقف الدولي الشهر المقبل، على أن تكون عودته بصورة مبدئية في أول مباراة بعد هذا التوقف أمام ألافيش.

إصابة أوديجارد ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها أحد لاعبي الملكي، فالتمزق في النعل كان نفسه ما عانى منه جاريث بيل في السنوات الماضية وتسببت في غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

لذلك فعلى الجهاز الطبي للميرينجي الحذر وعلاج أوديجارد بهدوء ودون تعجل في عودته وإلا فقد يُعاني من ويلات تضاعف الآلام وطول فترة الغياب، تمامًا كما حدث لبيل من قبل.

الجدير بالذكر أن أوديجارد قد خاض أول مباراتين هذا الموسم على صعيد الليجا مع ريال مدريد، وغاب عن مباراة بلد الوليد قبل أن يلعب ثلاث مباريات مع منتخب النرويج في التوقف الدولي أصيب خلال آخرهم.