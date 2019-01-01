أوتاميندي يرغب في العودة إلى فالنسيا

أوتاميندي يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي والعودة إلى ناديه السابق فالنسيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن المدافع الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي لا يرغب في استمال رحلته مع مانشستر سيتي.

وكان أوتاميندي قد قل الاعتماد عليه بشكل ملحوظ بعد التألق الذي ظهر به المدافع الفرنسي إيمريك لابورت هذا الموسم.

وعلى ذلك، فإن اللاعب لا يرى أن أدواره في مانشستر سيتي تستحق البقاء هناك، ويرغب في العودة إلى فالنسيا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وقالت صحيفة ميرور إن أوتاميندي قد بدأ يتحدث عن فكرة رحيله عن مانشستر سيتي مع المقربين منه في الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن أوتاميندي وضع فريقه السابق فالنسيا كأولوية في حال أراد العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى.

جوارديولا وكلوب.. على أعتاب موسم فاشل لأحدهما

يذكر أن نيكولاس أوتاميندي كان قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2016 قادمًا من فالنسيا مقابل حوالي 8 مليون يورو.