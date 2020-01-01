دايوت أوباميكانو | النسخة الأصغر والأرخص لكوليبالي

المدافع الفرنسي يلفت الأنظار بقوة

شغلت مفاوضات مانشستر سيتي مع نابولي من أجل التعاقد مع نجمه ومدافعه كاليدو كوليبالي العناوين الأولى، إذ تشير التقارير إلى عرض سيتي مبلغ يقارب 65 مليون يورو، وطلب النادي الإيطالي ما لا يقل عن 80 مليوناً لبيع السنغالي.

وفي الوقت الذي تتعقد فيه المفاوضات بين الطرفين بخصوص كوليبالي الذي تراجع مستواه بشكل لافت في الموسم الجاري، بدأ نجم مدافع آخر يسطع، وهو دايوت أوباميكانو، الفرنسي الذي يتألق بألوان لايبزيج.

من مواليد 1998 بفرنسا، صاحب الواحد وعشرين عاماً ثبت أقدامه بقوة وسرعة على الساحة الدولية بعد أن بدأ من الباب الكبير منذ انتقاله من شباب فالينسيان إلى سالزبورج في 2015، وبعدها بعامين إلى ناديه الحالي مقابل 10 ملايين يورو، المبلغ الذي يعد كبيراً لمدافع في الثامنة عشر وقتها.

ولكن أوباميكانو بما أظهر من إمكانيات بدنية وفنية أكد صحة رهان ريد بول عليه، سريعاً تأقلم مع البوندسليجا، وأظهر الذكاء المطلوب من قلب الدفاع في الأيام الحالية من أجل ليس فقط حماية مرماه وفريقه، ولكن المساعدة في بناء الهجمات والتمرير الصحيح من الخلف لبناء الهجمات.

شارك الفرنسي الشاب في 38 مباراة الموسم الجاري، ليصل إلى مجموع 113 مباراة مع النادي الألماني كأحد أكثر اللاعبين حملاً لقميصه في تاريخه، وكان أحد الأعمدة المهمة في بلوغه نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، واحتلال المركز الثالث في الدوري، ليواصل تواجده بقوة في البوندسليجا رغم حداثته.

تألق أوباميكانو منذ الموسم الماضي لفت الأنظار، فدار الحديث عن ريال مدريد وآرسنال ومانشستر يونايتد، ولكن حتى الآن لم يتخذ أي من هؤلاء خطوات جدية رغم الحاجة لتدعيم الخط الخلفي والتفكير من قبلهم بمدافعين آخرين، والسبب ربما يكون أن لايبزيج يطلب مبلغاً في حدود 60 مليون يورو لبيع جوهرته.

نقطة أخرى قد تجعل كبار القوم يتريثون بخصوص أوباميكانو هو أنه جدد عقده مع لايبزيج حتى 2023، ولكن اللافت هو إضافة بند يسمع له بالرحيل مقابل فقط 40 مليون يورو، وهو السبب الذي قد يجعل الأندية تؤجل خططها بخصوصه للصيف المقبل، خصوصاً في ظل الأزمة المادية الحالية التي ضربت الجميع بعد التوقف.

سواء الصيف الحالي أو القادم، الأكيد أن استمرار أوباميكانو لن يطول في لايبزيج، وقريباً سنراه بقميص أحد كبار القوم في أوروبا، ولما لا يخطف الأنظار من الكبار في مركزه أمثال كوليبالي وفاران وفان دايك، ويصبح أحد أبرز المدافعين على الساحة الأوروبية.