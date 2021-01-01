أوباميانج غاضب بعد استبعادة التأديبي من ديربي لندن

صدمة كبيرة..

وصفت المصادر المقربة من نادي آرسنال أن هداف الفريق والقائد بيير إيمريك أوباميانج بأنه "غاضب" بعد استبعاده من ديربي لندن أمام توتنهام مساء أمس الأحد.

الاستبعاد الذي قيل عنه إنه جاء لأسباب تأديبية حدث بسبب الوصول في وقت متأخر يوم الأحد بعد أن تسببت حركة المرور في تأخره عن الموعد المحدد.

لم يشارك أوباميانج في احتفالات ما بعد المباراة على أرض الملعب مع زملائه، وكان أول لاعب يغادر ملعب الإمارات بعد المباراة حيث كان يقود سيارته الرياضية بعد أن استدعاه علنًا ميكيل أرتيتا.

وقال أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال بعد المباراة إنه تم استبعاده لأسباب تأديبية لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل على الرغم من أنه من المفهوم أن هذه ليست أول مرة يتأخر فيها أوباميانج..

ومن جهتهم اعتقد لاعبو آرسنال الآخرون أن هذا كان المسار الصحيح للعمل لأنه لا ينبغي أن تكون هناك قواعد مختلفة فيما يخص التعامل مع النجوم عن بقية الفريق.

وتفاجأ الجميع بعدم تواجد أحد أهم هدافي الجانرز في تشكيلة مباراة السبيرز على الرغم من أدائه المميز في الآونة الأخيرة، ليخرج أرتيتا ويشرح الموقف كاملًا للجماهير.

وبعد المباراة التي انتهت بفوز الجانرز بهدفين لهدف، تحدث أرتيتا عن أوباميانج بقوله "إنه رجل لا يصدق وأحد أهم اللاعبين في الفريق، إنه قائدنا وهذه الأشياء تحدث، لن أقول أبدًا أي شيء يحدث في غرف خلع الملابس".

أرتيتا يستبعد أوباميانج من ديربي لندن "لأسباب تأديبية"

الجدير بالذكر أن أوباميانج البالغ من العمر 31 عامًا هو القائد الأول لآرسنال، وهذا الموسم سجل 14 هدفًا في 29 مباراة بمختلف المسابقات، وهو هداف الجانرز على صعيد البريميرليج بـ9 أهداف بالتساوي مع لاكازيت.