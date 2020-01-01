أوباميانج: رفضت برشلونة لعيون آرسنال!

ويكشف أسباب ذلك أيضًا..

ادّعى بيير أوباميانج، لاعب آرسنال، أنه رفض عروضًا كثيرة قبل تمديد عقده للجانرز، كان أبرزها على الإطلاق هو برشلونة، وذلك لرغبة في الاستمرار داخل ملعب الإمارات.

وكان أوباميانج قد وقّع عقدًا لمدة ثلاثة مواسم جديدة مع آرسنال منذ أسبوعين ليضع حدًا للشائعات التي طالت مستقبله كون عقده القديم كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ومن المعروف أن برشلونة كان يضع عينه على الجابوني الدولي منذ يناير الماضي لكن المفاوضات فشلت حينها، وطُرِح اسمه ثانيةً هذا الصيف في ظل بحث البرسا عن مهاجم صريح لخلافة لويس سواريز.

المزيد من الفرق

صاحب الـ31 عامًا في تصريحات لكانال فوتبول كشف عن عرض برشلونة له، فقال "كان هناك العديد من العروض لا سيما من برشلونة، ولكن أيضًا تواجدت أندية أخرى".

كما أضاف "أولويتي كانت البقاء في آرسنال لسببين، الأول هو المدرب ميكيل أرتيتا، لأننا تحدثنا بوضوح خلال فترة الحجر، كُنّا في المنزل وتحدثنا عدة مرات وأقنعني ولا سيما من حيث المشروع".

وتابع "ثانيًا، بالطبع هو الحب الذي أتلقاه من الجماهير والناس في النادي. منذ وجودي هنا، تمت معاملتي كواحد منهم، ولأنني واحد منهم سأبقى هنا بكل بساطة".

كلوب مدرباً لآرسنال .. صلاح بجوار النني وضياع ألقاب ليفربول

آرسنال ارتبط اسمه بالتعاقد مع حسام عوار، لاعب ليون، رغم ما يظهر من صعوبة بسبب طلبات النادي الفرنسي المادية، أوباميانج بدوره يأمل في أن يُعزز الدولي الفرنسي كتيبة أرتيتا قريبًا.

أوباميانج قال في هذا الصدد "إنه لاعب جيد للغاية، أتمنى أن نكون محظوظين بوجود لاعبين من هذه النوعية في النادي، أنا متأكد من أنه يستطيع جلب الكثير لنا، آمل أن يأتي رغم كونه من مشجعي ليون".

الجدير بالذكر أن آرسنال سيلتقي مع ليفربول مساء الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة من البريميرليج، بعد جولتين حقق خلالهما النادي اللندني انتصارين على فولهام ووست هام.