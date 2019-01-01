أهلي جدة يقترب من ضم مدافع تشيلي

الراقي يسعى لتدعيم دفاعه في ميركاتو الشتاء

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن أهلي جدة قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته لضم مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى الأهلي لتدعيم دفاعه لتحسين مركزه والمنافسة على لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأهلي وصل لمرحلة كبيرة في الاتفاق مع ماتياس زالديفيا مدافع كولو كولو التشيلي. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

وأشارت الصحيفة أن الأهلي قدم عرضًا منذ 10 أيام للنادي التشيلي، ولكنه رفض، حيث قدم البترجي عرضًا جديدًا خلال الأيام الأخيرة.

وأكدت التقارير أن نادي الأهلي عدل في العرض ووضع متطلبات النادي التشيلي، وأشارت أن النادي السعودي ينتظر الرد الرسمي على العرض.

إقرأ أيضًا - جروس يتحدث عن موقف مصطفى فتحي ومواجهة بيراميدز والتزام أحداد

وطلب بابلو جويدي المدير الفني لأهلي جدة، التعاقد مع زالديفيا، ويرى به تدعيم قوي للدفاع في النصف الثاني من الموسم.