أهلي جدة يسدد الدفعة الأولى من صفقة البلايلي

البلايلي صفقة قوية للأهلي السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسدد أهلي جدة السعودي، اليوم الجمعة، إلى تونس لتوقيع العقود مع الجزائري يوسف البلايلي جناح الفريق الجديد القادم من الترجي التونسي.

وكان أهلي جدة قد أعلن أمس الخميس التعاقد مع البلايلي لمدة 3 مواسم في صفقة مدوية خطفها الراقي من منافسه النصر خلال الساعات الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أحمد الصائغ رئيس أهلي جدة يسافر إلى تونس اليوم لتوقيع العقود وتسديد الدفعة الأولى من قيمة صفقة البلايلي.

وأشارت الصحيفة أن الأهلي حسم الصفقة بمقابل مادي ما يقرب من 13 مليون يورو أي ما يقرب من 54 مليون ريال سعودي، شاملة راتب اللاعب.

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وسيعطي البلايلي دفعة قوية لصفوف الأهلي حيث أنه تدعيم قوي خلال الفترة الحالية، خاصًة بعد ما قدم أداء مميز مع الجزائر في كأس الأمم الإفريقية.