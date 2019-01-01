عرض سعودي للجزائري مهدي عبيد

لم يُكشف عن هوية النادي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع سو فووت الفرنسي أن مهدي عبيد لاعب وسط ديجون تلقى عرضًا سعوديًا للعب في دوري المحترفين السعودي الموسم القادم.

وانتهى عقد اللاعب صاحب الـ26 عامًا مع ناديه الفرنسي، ورغم رغبة ديجون في تجديد العقد إلا أن عبيد أبدى رغبته في تغيير الأجواء والرحيل عن صفوف الفريق.

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وسبق أن قال اللاعب في تصريحات أخيرة أنه يرغب بالعودة للدروي الإنجليزي، لكن مشيرًا في نفس الوقت لانفتاحه على جميع المشاريع الرياضية الطموحة، مؤكدًا أن الأمر يتولاه وكلاء أعماله حاليًا.

ويتواجد عبيد في مصر حاليًا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر، وقد شارك من مقاعد البدلاء خلال مباراتي الخُضر ضد كينيا والسنغال.

ولعب عبيد 26 مباراة في الليج وان خلال الموسم الأخير، سجل خلالهم 3 أهداف، وقد سبق له ارتداء قميص نيوكاسل الإنجليزي خلال الفترة من 2013-2015.