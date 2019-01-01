أنمار الحائلي يُعلن ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد

يعتزم الترشح رئيساً للنادي في الانتخابات المنتظر عقدها خلال العام الجاري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد أنمار الحائلي، عضو شرف نادي الاتحاد السعودي رغبته في الترشح لرئاسة النادي العام المُقبل.

الحائلي قال في تصريحات لصحيفة "الرياضية" أنه يعتزم الترشح رئيساً للنادي في الانتخابات المنتظر عقدها خلال العام الجاري.

وشدد الحائلي على استفادته من تجربته السابقة رئيساً للاتحاد خلال عام، مشدداً على وجوب وقوف الجميع مع النادي في كافة الظروف.

🗨️- سييرا: عامل اللغة يؤثر كثيرًا على متابعة جماهير تشيلي للدوري السعودي، العادات والتقاليد مختلفة عنا تمامًا. pic.twitter.com/P2hrYVATNn — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 25, 2019

وكان نواف المقيرن قد قدم استقالته من رئاسة نادي الاتحاد في الدور الأول من الموسم المنقضي وذلك على خلفية سوء النتائج ومن ثم جاء بعده لؤي ناظر الذي أنقذ الفريق الأول من الهبوط.

ولم يحسم لؤي ناظر رئيس الاتحاد الحالي بعد مسألة ترشحه لرئاسة الاتحاد من عدمه وذلك وسط مطالبة جماهير نادي الاتحاد باستمراره بعد تحسن نتائج الفريق تحت رئاسته.

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يُذكر أن اجتماع ثلاثي قد جمع بين نواف المقيرن وأنمار الحائلي وأحمد كعكي في جدة، أسفر عن الاتفاق على ترشح أنمار الحائلي لرئاسة نادي الاتحاد وبدعم من نواف المقيرن الرئيس السابق.