أنمار الحائلي يتحدث لأول مرة عن التغييرات الإدارية في الاتحاد

رئيس الاتحاد يعلق على قرارات لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي.

أكد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على أن التغييرات الإدارية التي حدثت في ناديه مؤخرًا، هدفها إيجاد أجواء إيجابية، لتحسين الوضع الإداري للفريق.

وكان الاتحاد قد اتخذ قرارات إدارية، بتعيين حامد البلوي مديرًا تنفيذيًا للفريق، وتوجيه الشكر إلى حمد الصنيع.

الحائلي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "القرارات الإدارية الأخيرة حدثت بموافقة أعضاء مجلس الإدارة بعد الاجتماع معهم والاستماع إلى العديد من الآراء لتحسين وضع النادي الإداري بعد فترة التوقف الطويلة والعودة إلى العمل بأجواء إيجابية".

المزيد من الفرق

رئيس الاتحاد تابع: "طائرة خاصة تكفل بها أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد ستنقل فابيو كاريلي مدرب الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني واللاعبين الأجانب يتقدمهم البرازيلي رومارينيو الذي سيشارك في مباراة أبها المقبلة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".

وأردف: "من الصعب الحكم على اللاعبين الأجانب الذين قدموا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لعدم أخذهم الوقت الكافي ولعب العديد من المباريات".

هدف خالد | عندما تقمص العويران دور "مارادونا" لتحقيق إنجاز تاريخي

وعلق الحائلي على قرارات لجنة الاحتراف الأخيرة، بشأن تمديد عقود اللاعبين، حيث قال: "تلك القرارات أجلت العمل مؤقتًا في حسم الصفقات الجديدة، والبحث عن لاعبين جدد، وأعطتنا مزيدًا من الوقت لدراسة بعض الملفات التعاقدية".

واختتم أنمار الحائلي حديثه قائلًا: "نسعى حالياً إلى تجهيز الفريق لما تبقى من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى نصف نهائي كأس العرب للأندية الأبطال عبر معسكرين سيُجريان في الطائف وأبها، كما أنني أدعو جميع الاتحاديين إلى التكاتف وتضافر الجهود في المرحلة المقبلة المهمة".

وكانت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدرت قرارًا بانتهاء عقود جميع اللاعبين الذي ينتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، مع نهاية شهر يونيو الجاري، ومشاركة أي لاعب منهم، لن تأتي إلا بموافقته.