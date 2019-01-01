أنطونيو: لا أتأثر بالعنصرية ولكن يجب إيقافها

مهاجم ويست هام يتحدث عن العنصرية ومحاربتها في الملاعب الإنجليزية

قال مايكل أنطونيو نجم ويست هام يونايتد إنه لا يتأثر بالهتافات العنصرية التي تحاوطه في بعض الملاعب الإنجليزية، مؤكدًا أنه رغم ذلك يجب إيقافها.

وكانت مباراة توتنهام وتشيلسي مطلع الأسبوع الحالي قد شهدت هتافات عنصرية من قبل جماهير السبيرز في حق مدافع البلوز أنطوني روديجير.

وبعدما أثار ذلك الكثير من الجدل، تحدث أكثر من لاعب وأكثر من صحفية على تكرار ظاهرة العنصرية في ملاعب كرة القدم الإنجليزية.

وحول ذلك، قال مايكل أنطونيو إنه تعرض أكثر من مرة خلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز لهتافات عنصرية ولكنه لم يعطها أي اهتمام.

وأضاف: "على الرغم من عدم اهتمامي أو تأثري بها، إلا أنه يجب محاربتها لأن مثل هذه الأشياء لا يجب أن تمارس في ملاعب كرة القدم"

وتابع: "الاتحاد الإنجليزي ومختلف الاتحادات الأخرى يجب أن تكون أكثر حزمًا في التعامل مع مرتكبي هذه الممارسات من أجل القضاء عليها"

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يذكر أن توتنهام أعلن في بيان رسمي عن اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة من أجل التعرف على هوية من قام بالهتافات العنصرية في حق روديجير.