"استضافني في منزله واتهمت عائلته بالسرقة" .. كاسانو يروي كواليس خصامه الطويل مع توتي

النجم الإيطالي يفتح صندوث ذكرياته

يواصل الإيطالي أنطونيو كاسانو، لاعب ريال مدريد وروما السابق، فتح صندوق ذكرياته مع نجوم كرة القدم، بعدما أثار جدلًا واسعًا بالكشف عن رسائل هجومية بينه وبين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وتحدث كاسانو في تصريحات مع بودكاست "BSMT"، عن سبب القطيعة الطويلة بينه وبين أسطورة الذئاب فرانشيسكو توتي، والتي دامت حوالي 7 سنوات، خلال فترة لعبه لروما (2001-2006).

وقال كاسانو: "أتذكر عندما وصلت روما، أن توتي وعائلته رحبوا بي في منزلهم لمدة 4 أشهر وجعلوني أشعر وكأنني ابنهم، وفي أحد الأيام تشاجرت معه لأنني لم أتمكن من العثور على شيك واتهمت عائلته بالسرقة، لكنه كان تحت مقعد السيارة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "في ذلك الوقت كان عمري 19 عامًا، كنت خائفًا حتى من ظلي وهناك الكثير من المال. في ذلك الوقت كان فرانشيسكو يكسب 3 أو 4 أضعاف ما أكسبه، لكن عندما وجدت الشيك لم أعرف ماذا أقول".

وتابع كاسانو: "تشاجرت مع توتي الذي كان في الـ25 من عمره ويعتبر وقتها أحد أفضل اللاعبين في العالم، ذهبت إلى أحد البرامج وقلت (لماذا يجب أن يكسب أكثر مني؟) ثم تشاجرت معه مرة أخرى، لأنه كان عليّ أنا ومونتيلا تجديد العقد".

وختم: "بعد هذه الواقعة لم أتحدث مع توتي لمدة 6 أو 7 سنوات، لأنني كنت أرى العالم بطريقتي الخاصة، لكن حتى خلال الفترة التي لم نتحدث فيها مع بعضنا البعض، قمنا ببعض الأشياء الرائعة على أرض الملعب، من وجهة نظري لم تكن هناك ثنائية ناجحة في إيطاليا مثلنا".