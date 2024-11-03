رب ضارة نافعة .. "ركبة" أنطونيو روديجر تقلق ريال مدريد وتستفيد من تأجيل لقاء فالنسيا

ريال مدريد يُريد منح روديجر راحة ولكن الأوضاع لا تُساعده

على الرغم من إعصار دانا الذي ضرب إسبانيا تسبب في تأجيل مواجهة ريال مدريد وفالنسيا، إلا أن أكبر المستفيدين من هذا القرار المدافع الألماني أنطونيو روديجر.

وأوضحت صحيفة "ريليفو" أن روديجر في أمس الحاجة للحصول على راحة لأيام إضافية، بسبب معاناته على مستوى الركبة، في الوقت الذي يمر ريال مدريد فيه بوقت صعب بسبب عدم وجدود بديلًا له، ونقص حاد في دفاع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن روديجر يُعاني من عدم الراحة بعد الكلاسيكو، حيث خضع لفحوصات طبية في المدينة الرياضية لريال مدريد، ولحسن حظه أنه لا يُعاني من أي إصابة، ولكن هناك بعض القلق بشأن حالته البدنية.

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روديجر هو أكثر لاعب شارك في مباريات لريال مدريد الموسم الماضي، حيث نجح في تعويض ميليتاو وألابا المصابين، حيث لعب 3987 دقيقة، وقاد الفريق للتتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما شارك مع منتخب ألمانيا في يورو 2024 بالصيف دون راحة.

وكان يُخطط ريال مدريد لمنح روديجر المزيد من الراحة الموسم الحالي، ولكن الواقع يُحتم عليهم التراجع عن هذا الأمر، بعد فشل التعاقد مع ليني يورو، والإصابة المؤسفة لجوان مارتينيز الذي كان هناك الكثير من الثقة فيه.

وعلق ريال مدريد على حالة روديجر قائلًا: "إنه مثل الطائرة"، مؤكدًا على أنه لا يوجد أي قلق بشأنه، حيث يبذل أقصى جهد له في تدريبات الفريق ولكن هناك قلق بشأن ركبته!

وفي تاريخ المدافع الألماني مع الإصابات، عانى من 5 إصابات في الركبة، حيث تعرض لكسر في الصليبي مع روما، وفي تشيلسي كان عليه أن يُجري عملية جراحية في الركبة، ولذلك يُريد ريال مدريد الاعتناء به الموسم الحالي.

وكما أكد الإعلامي رامون ألفاريز سبتمبر الماضي، فإن روديجر يُعاني أيضًا من هشاشة العظام المبكرة في إحدى ركبتيه، ورغم عدم التأكيد أو النفي داخل ريال مدريد، سيحاول كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق منحه فترات راحة.