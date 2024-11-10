"أسلوب بينتوس" .. إصابات نجوم ريال مدريد تُشير بأصابع الاتهام إلى "مدرب اللياقة"!

نجوم ريال مدريد ينقلبون ضد مدرب اللياقة!

على الرغم من الانتصار الكبير الذي حققه ريال مدريد على أوساسونا أمس السبت، إلا أن الإصابات التي ضربت 3 من العناصر الأساسية كانت كافية لإفساد فرحة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق!

وشهدت مواجهة أوساسونا إصابة البرازيلي رودريجو بالعضلة المستقيمة، وإيدر ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ولوكاس فاسكيز بإصابة عضلية في القدم اليسرى، لينضموا إلى تيبو كورتوا وتشواميني ودافيد ألابا وداني كارباخال.

كارلو أنشيلوتي وجد نفسه سيدخل 3 مباريات من العيار الثقيل دون مدافعين، حيث سيلعب أمام ليفربول يوم 27 نوفمبر، ثم أتلتيك بيلباو يوم 4 ديسمبر، وأتالانتا الإيطالي يوم 10 ديسمبر.

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وكشفت شبكة"ريليفو" عن أن هناك جزءًا من لاعبي ريال مدريد، يشككون في أساليب مدرب اللياقة الإيطالي أنطونيو بينتوس، بسبب صعوبة تكيفهم مع التدريبات، على الرغم من إشادتهم باحترافه وتفانيه في العمل، ولكنهم يرون أن عمله لا يساعد في الحد من الإصابات التي تتزايد، حتاى وصلت إلى 25 إصابة هذا الموسم حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أن بينتوس فقد دعم اللاعبين الأساسيين في غرفة الملابس، إذ قاموا بترديد عبارة "أسلوب بينتوس"، في ظل اعتقاد البعض داخل النادي أنه السبب الرئيسي في حسم ريال مدريد البطولات خلال المواسم الأخيرة، وفي نفس الوقت تُشير بعض وسائل الإعلام إلى أن السبب في تطور لياقة اللاعبين مثل فينيسيوس وجود بيلينجهام وفالفيردي، هو عمل المدربين الشخصيين معهم في منازلهم بعد انتهاء التدريبات مع بينتوس داخل ريال مدريد، مما جعل حالتهم البدنية أكثر مثالية.

وفي نفس الوقت، يقول اللاعبين أن التمارين التي يقومون بها في فالديبيباس ليست موصي بها لممارسة كرة القدم، وظهر ذلك بتعرض 3 لاعبين أساسيين للإصابة في 18 دقيقة فقط خلال مواجهة أوساسونا الأخيرة، كما أن كارلو أنشيلوتي ردد من قبل في عدة مؤتمرات صحفية، أن حالة لاعبيه البدنية ليست في أفضل حال.

بينتوس يعد محميًا بالرئيس فلورنتينو بيريز، بعد حصوله على 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، في جميع البطولات التي كان متواجدًا فيها داخل النادي، حيث بدأ مع زين الدين زيدان عام 2016، ولكنه لم يغادر معه بعد رحيله، ليستبعده المدرب الفرنسي بعد عودته عام 2019، ثم يعود مع قدوم أنشيلوتي عام 2022.

وخلال السنوات الماضية كان يتلقى بينتوس المديح والشكر من جانب الجميع، لأن الإصابات الخطيرة كانت تعد على أصابع اليد الواحدة، ولكن الآن أصبحت الإصابات متكررة، مما جعل اللاعبين يشككون فيه وفي التدريبات التي ينتهجها لهم.