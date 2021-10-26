أنشيلوتي يطالب كومان بالصمود والاستمرار في تدريب برشلونة

أظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد والهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة صورة ودية، قبل وأثناء وبعد مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "كامب نو".

ريال مدريد نجح في تحقيق الفوز على ملعب غريمه بهدفين مقابل هدف، لتستمر الضغوط التي يعيشها كومان مع برشلونة.

لكن أنشيلوتي وخلال حديثه المقتضب مع كومان بعد الكلاسيكو، أظهر دعمه الكامل للمدرب الهولندي.

كاميرات قناة "كواترو" الإسبانية التقطت الرسالة التي أراد أنشيلوتي نقلها إلى كومان في الوقت الصعب الذي يعيشه مدرب برشلونة، خاصة وأن النتائج السيئة التي يمر بها منذ بداية الموسم تجعل مستقبله مع "البلوجرانا" معقدًا.

ماذا قال أنشيلوتي إلى كومان؟

المدرب الإيطالي احتفل بشكل وجيز للغاية بفوزه الأول على ملعب "كامب نو"، ملوحًا بقبضته بطريقته المعتادة.

وتوجه بعدها أنشيلوتي سريعًا نحو كومان قائلًا: "إنها وظيفة معقدة، عليك أن تستمر في عملك".

المدرب الإيطالي ظهر ودودًا للغاية في حديثه مع كومان، ورد مدرب برشلونة على حديث أنشيلوتي بابتسامة.

كومان نفسه، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، والذي يسبق مباراة رايو فاييكانو، أكد أن أنشيلوتي واساه بعد الخسارة.

احترام كبير

أنشيلوتي أظهر احترامًا كبيرًا لبرشلونة في تصريحاته بعد المباراة، حيث تحدث بشكل جيد عن النادي الكتالوني.

وقال أنشيلوتي: "أنا سعيد بالفوز بالكلاسيكو لأنها أهم مباراة، لا أريد أن أكون مكانهم الآن، لكنهم قدموا مباراة جيدة أيضًا، لم تكن مباراة سهلة، والفوز يجعلنا سعداء".

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