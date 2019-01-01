أنشيلوتي يستغل علاقته بفلورنتينو بيريز لضم نجم ريال مدريد

الصفقة قد تحسم قريبًا..

منذ وصول كارلو أنشيلوتي إلى زمرة القيادة الفنية في إيفرتون، وارتبط اسم الفريق الإنجليزي بالعديد من اللاعبين المميزين من أجل ضمهم في سوق الانتقالات الشتوية.

أبرز الأسماء كانت زلاتان إبراهيموفيتش، والذي في النهاية انضم إلى ميلان في صفقة انتقال حر، غير أن أحدث الأسماء بات براهيم دياز، لاعب ريال مدريد.

صحيفة "دافينسا سنترال" الإسبانية كشفت عن أن أنشيلوتي يأمل باستغلال علاقته المميزة مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، في سبيل إقناعه بإرسال دياز مُعارًا إلى مدينة ليفربول.

في الوقت نفسه فإن هناك تقارب قد يجعل الصفقة تتم بالفعل، فريال مدريد يُريد أن يُعير دياز هذا الشتاء من أجل اكتساب الخبرة وضمان المشاركة بصورة أساسية بدلًا من الجلوس الدائم على مقاعد البدلاء كما هو حاله الآن في الميرينجي.

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اللاعب صاحب الأصول المغربية لن يكون جديدًا على أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له وأن لعب في مانشستر سيتي بفئاته السنية من قبل، مما يُعزز من اهتمام إيفرتون به.

في النهاية، فإن التقرير أكد على أن إدارة الملكي تنظر إلى إيفرتون كوجهة مثالية لدياز من أجل المشاركة باستمرار، إلى جانب وجود أنشيلوتي الذي بمقدوره أن يُسهم في تطور اللاعب وإعادته للريال وهو في أوّج مستوياته.

يذكر أن صاحب الـ 20 عامًا لم يشارك هذا الموسم سوى في 3 مباريات بالدوري الإسباني مع ريال مدريد لعب خلالهم 22 دقيقة، ولكن رغم ذلك هو يعتبر من أبرز المواهب الإسبانية الموجودة على الساحة.