أنشيلوتي: لست سعيدًا بما يحدث في برشلونة وبنزيما مثل "النبيذ"

تصريحات معتادة من المدرب الإيطالي..

بروح رياضية استثنائية، أعرب المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن "عدم سعادته" بما يحدث لبرشلونة في اللحظة الراهنة، في وقت أثنى فيه كثيرًا على نجمه كريم بنزيما.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد بفارق 7 نقاط في الوقت الراهن بعد السقوط في آخر مباراتين أمام غرناطة وقادش بالتعادل، كما يظل مستقبل مدربهم رونالد كومان محل شكوك كثيرة.

ريال مدريد الذي يتزعم ترتيب الدوري الإسباني ويعيش حالة استثنائية، يستعد لمواجهة فياريال، وقد سُئل أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عن رأيه بأزمة برشلونة وكان رده مميزًا للغاية.

المدرب الإيطالي في حديثه للإعلام قال "أنا أشاهد المباريات لأنني أحب كرة القدم، لا أكون سعيدًا إذا ما مر فريق بوقت سيئ".

كما أضاف "انظر، أُجري تقييمًا وأُركز على فريقي، أحب كرة القدم وكل المباريات ولا شيء غير ذلك، لست سعيدًا إذا لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لفريق سواء برشلونة أو غيره".

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أما عن إمكانية حصول كريم بنزيما على جائزة الكرة الذهبية، فأجاب "بسبب ما يفعله، ينبغي أن يكون على قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بها".

وواصل "لدى كريم الوقت للفوز بها، لا أعتقد أن هذا موسمه الأخير، إنه مثل النبيذ (كلما يكبر تزداد قيمته)".

وعند سؤاله عن وضع إيدين هازارد، قال أنشيلوتي "لقد تدرب جيدًا وتعافى، ولكن حتى لو جاهز بنسبة 100% لا يمكنني ضمان أنه سيلعب جميع المباريات".

وأتم "هذا الأمر ينطبق على جميع اللاعبين في فريقي، كما أنني أريد الحفاظ عليه من احتمالية التعرض للإصابة، المهم لي أن يكون هازارد على ما يرام".

الجدير بالذكر أن هازارد بعد بداية جيدة للموسم تعرض لإصابة عضلية جديدة تسببت في غيابه عن المباريات الماضية، إلا أنه الآن سيكون جاهزًا للتواجد أمام فياريال يوم السبت.