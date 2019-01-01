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أنشيلوتي: زيدان ساهم في تغيير فكرتي عن كرة القدم

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مدرب نابولي يتحدث عن الدور الشديد الذي لعبه زين الدين زيدان لاعب يوفنتوس وريال مدريد السابق في تغيير مسيرته

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن النجم الفرنسي زين الدين زيدان، كان أحد أسباب تغيير فكرته عن كرة القدم.

المدير الفني لنابولي ظهر في  حوار صحفي مع "كورير ديلو سبورت"، ليتحدث عن أهم تفاصيل مسيرته التدريبية.

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وقال أنشيلوتي:"زيدان قام بتغيير فكرتي عن كرة القدم بشكل كامل عندما كان لاعباً في يوفنتوس".

وأضاف:"ندمت أيضاً على عدم التوقيع مع روبرتو باجيو، رغم التوصل لاتفاق معه وإقناعه برفض الانتقال لبارما".

وتابع:"باجيو يعتبر واحداً من أبرز المواهب في تاريخ الكرة الإيطالية، لكن وقتها كان لدي إنريكي كيسا وهيرنان كريسبو".

وعاد لزيدان مرة أخرى:"كان لدي أسلوب لعب يعتمد على وضع اللاعبين بمنطقة الجزاء، ولكن فور قدوم زيدان بنيت خطة جديدة هو قائدها".

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وأما عن أبرز فترات تجربته التدريبية:"مضيت 8 أعوام في ميلان أضعهم على جانب وحدهم، وأما باقي الفرق فبالتأكيد ريال مدريد".

جدير بالذكر أن الإيطالي سبق وأن عمل مدرباً ليوفنتوس، ميلان، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، ريال مدريد قبل الوصول لنابولي.

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