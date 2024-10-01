مزيد من الأمان .. نجم ريال مدريد يسعد أنشيلوتي بعودته بعد غياب طويل

صمام الأمان يعود للعمل

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنباءً سارة من معسكر الفريق الملكي، تتعلق باقتراب عودة المدافع النمساوي دافيد ألابا للمشاركة في المباريات.

وتعرض المدافع النمساوي لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى مع تأثر الغضروف في مباراة لريال مدريد ضد فياريال بالدوري الإسباني وذلك يوم 17 ديسمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ألابا شارك في تدريبات ريال مدريد على العشب، اليوم الإثنين للمرة الأولى منذ 10 أشهر، بسبب الإصابة القوية التي كان يعاني منها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن ألابا سيحتاج إلى عدة أسابيع من أجل تأهيله للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق، حيث بات قريبًا من التعافي والعودة للظهور في مباريات الميرنجي.

وفي نفس السياق، نشر ألابا (32 عامًا) على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" صور وفيديو من التدريبات الفردية التي خضع لها اليوم في مران ريال مدريد، ليتم تداولها بشكل واسع بين جماهير النادي الملكي.

وكان ألابا قد خضع لعملية جراحية في 12 ديسمبر الماضي في إنسبروك بالنمسا تحت إشراف الدكتور كريستيان فينك، حيث اختار طبيبًا مختلفًا عن مانويل لييس، الذي أجرى عمليات جراحية لعدة لاعبين من ريال مدريد مثل أسينسيو، ميليتاو، وكورتوا.

وتمثل عودة ألابا للتدريبات خبرًا سعيدًا للمدرب الإيطالي الذي لا يزال يعاني من نقص في دفاع ريال مدريد، حيث لا تتوفر بدائل قوية للثنائي إيدير ميلياتو وأنطونيو روديجر.