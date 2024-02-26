لا يبدو كلاعب يبلغ من العمر 39 عامًا

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سعادته بالفوز على إشبيلية (1-0)، مساء أمس الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وأحرز لوكا مودريتش هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 81، بعد 6 دقائق فقط من دخوله بديلًا، ليحافظ الميرنجي على فارق الـ8 نقاط مع وصيفه برشلونة، قبل 12 جولة على نهاية الليجا.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "احتفلنا بهدف لوكا لأنه استحق ذلك، لقد سجل هدفًا رائعًا وساهم كثيرًا عندما شارك، من الصعب تركه على مقاعد البدلاء، إنه لا يبدو كلاعب يبلغ من العمر 39 عامًا، لكنه يظهر كل يوم المثال الذي يحتذى به للفريق بأكمله".

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وأضاف: "مستقبل مودريتش في يده، وعلينا فقط انتظار قراره، هو وكروس وناتشو في الموقف نفسه، إدارة هذه الحالات معقدة للغاية وأنا أفهم تماما ما يمكن أن يفكر فيه مودريتش عندما لا يلعب كثيرًا".

وفيما يتعلق بالحالات التحكيمية الجدلية، علق: "من الصعب علينا التعود على القواعد الجديدة لكرة القدم، ناتشو لمس قدم اللاعب وكذلك الكرة، وقرر حكم الفيديو المساعد مراجعة قرار الحكم (احتساب هدف لفاسكيز) دون أن يكون خطأ واضحًا!".

وأنهى أنشيلوتي حديثه بطلبه الإحماء من أردا جولر ثم إعادته إلى مقاعد البدلاء (دون أن يشارك): "كانت لدي فكرة قبل الهدف ثم استبعدتها، ورأيت أنه من الأفضل مشاركة سيبايوس، الأمر ليس معقدًا، ولست مطالبًا بتقديم تفسيرات، حتى لو لم يفهم جولر ذلك".