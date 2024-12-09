أنشيلوتي: لهذا السبب عاد بيلينجهام لتألقه وفينيسيوس جاهز لمواجهة أتالانتا

فينيسيوس يعود لريال مدريد أمام أتالانتا...

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن سبب عودة جود بيلنجهام، نجم الفريق الملكي إلى تألقه، كما زف أنباء سارة لجماهير فريقه بشأن موقف فينيسيوس جونيور، من المشاركة أمام أتالانتا.

ويحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب أتالانتا، مساء غد الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بينهما على ملعب جيويس.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "توقعاتنا بأن تكون مباراة قوية جدًا، خاصة أن أتالانتا يؤدي بشكل جيد للغاية، مقارنة بوقت مباراتنا في كأس السوبر الأوروبي".

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وتابع: "نريد الحصول على النقاط كاملة للاقتراب من التأهل، سيكون من الصعب أن ننهي المجموعات ضمن المراكز الثمانية الأولى، وسنخوض مباريات دور الـ 32 للأسف، لذا نريد النقاط كاملة".

وعن حالة لاعبي الفريق المصابين قبل المباراة، قال الإيطالي: "فينيسيوس مثل رودريجو، حالتهم جيدة ولكن بعد مران اليوم سنقرر موقف مشاركتهما، ولكن بيلينجهام بخير بنسبة 100%، وسيشارك".

وعن سبب تحسن مستوى بيلينجهام، قال أنشيلوتي: "ما تغير هو ديناميكية الفريق بشكل عام، لدينا الآن المزيد من الحركة في الهجوم، وهو يستفيد من ذلك لقد عاد للتسجيل من جديد وهذا مهم".

وعن مستقبل ثنائي الفريق إندريك، وأردا جولر وإمكانية رحيل أحدهما في يناير، قال أنشيلوتي: "إندريك سيبقى معنا، وكذلك أردا، ربما يحتاجون إلى مزيد من الدقائق ولكن ليس لدي أي تحيز تجاه أي شخص، علينا التحلي بالصبر مع الشباب، عليهم أن يتعلموا بعض الأشياء بالرغم من الحماسة التي يقدمونها في الملعب".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يحتل المركز الـ 24 من ترتيب دوري الأبطال بعد مرور خمس جولات برصيد ست نقاط، بينما يأتي أتالانتا في المركز الخامس ومعه 11 نقطة.