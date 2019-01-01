أنشيلوتي: جاريث بيل كان أحد أسباب رحيلي عن ريال مدريد

المدرب الإيطالي رحل بعد خلاف مع رئيس النادي الإسباني

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، أن جاريث بيل كان أحد أسباب رحيله عن ريال مدريد.

أنشيلوتي قضى فترة قصيرة مع الميرينجي، فاز خلالها مع الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليغادر النادي بشكل مفاجيء.

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البعض فسر هذا القرار لأسباب فنية، والآخر لخلاف مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي الإسباني.

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:"الإيثار شيء مهم جداً بالفريق، لأن الغرور والأنانية هو أكثر شيء يغضبني ي الملعب".

ثنائي ألماني 🆚 ثنائي إنجليزي



🔢 جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي ◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند ◀️ أهدر 13 فرصة pic.twitter.com/UkkscFB2zR — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

وأضاف:"هناك بعض الأوقات التي يجب على اللاعب تمرير الكرة فيها ولا يفعل ذلك، وأنا من يدفع الثمن في النهاية".

وتابع:"جاريث بيل كان أحد أسباب رحيلي عن ريال مدريد، قرار تغييره له أمام فالنسيا أشعل الخلاف بيني وفلورنتينو بيريز رئيس النادي".

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واستكمل:"استبدلته بعدما رفض التمرير لكريم بنزيمة في إحدى الكرات المفتوحة أمام المرمى، أحياناً الأنانية تكون مفيدة ولكن ليس عندما تزيد عن الحد".

تصريحات أنشيلوتي تأتي قبل مباراة الفريق غداً الأحد ضد نابولي، في الجولة الخامسة والعشرين.