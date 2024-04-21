أنشيلوتي: برشلونة قدم كل شيء لاستعادة الأمل.. لكن الدوري في أيدينا!

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو (3-2)، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي، في تصريحات عقب المباراة التي قرّبت الميرنجي من منصات التتويج: "الملعب مثير للإعجاب، والأجواء مذهلة، هذا أعطانا العديد من النقاط هذا الموسم، فالمشجعون لديهم الرغبة والحماس مثلنا، وهذا يجعلنا نقدم أفضل ما نملك، ومعًا يمكننا تحقيق شيء إيجابي".
وأضاف: "كانت مباراة مهمة للغاية، الدوري أصبح أقرب الآن، نحتاج للراحة بعد أسبوع صعب، لكنه لا يُنسى، فخور جدًا بهذا الأسبوع، كانت مباراتان في غاية الصعوبة، وخرجنا في وضع جيد،
وتابع: "خضنا مباراة صعبة ضد منافس قوي قدم كل شيء لاستعادة الدوري، وأود أن أسلط الضوء على هدف بيلينجهام، حيث سجلنا مع آخر قطرة من الطاقة لدينا".
وختم: "المواقف التحكيمية؟ لا أراها مثيرة للجدل، لن أعلق على كرة برشلونة (لم تتجاوز خط المرمى)، لأنه لا توجد صور واضحة، أما بالنسبة لركلة الجزاء، فقد شاهدتها وتبدو واضحة تمامًا".