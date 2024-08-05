أنشيلوتي: علينا أن نفعل مع إندريك كما فعلنا مع جولر

أنشيلوتي يضع روشتة التعامل مع إندريك...

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنه سيتعين على فريقه التعامل مع إندريك، لاعب الميرينجي الجديد، بالطريقة التي تعامل بها مع أردا جولر، عندما انضم للملكي مطلع الموسم الماضي من الدوري التركي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "يجب أن تكون مباراتنا المقبلة أمام تشيلسي، مثل الكلاسيكو، علينا أن نحسن لياقتنا البدنية لنستعد لمباراتنا الأولى في الموسم".

وأضاف: "سننافس على سبعة ألقاب في الموسم الجديد، علينا أن نقاتل من أجلهم جميعًا وأؤكد لكم أننا سنفعل ذلك، روزنامة الموسم صعبة للغاية، لكن لدينا فريق يتمتع بالجودة الكافية للمنافسة على كافة البطولات كما نفعل دائمًا".

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وتطرق المدرب الإيطالي، للحديث عن إندريك لاعب الفريق الشاب الجديد: "يتعين علينا أن نتحلى بالصبر معه، لقد أظهر اللاعب جودة وموهبة، نريد أن نتعامل معه كما تعاملنا مع جولر في الموسم الماضي ولا نضع ضغوطًا على اللاعبين الشباب".

وتابع: "هناك الكثير من الضغوط خلفه، إنه لاعب محبوب في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البرازيل، يجب علينا أن نصبر مع هذا النوع من اللاعبين الشباب".