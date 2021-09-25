أنسو فاتي: رقم ميسي ضغط إضافي على كاهلي، أنا أبدأ من جديد!

حديث عقلاني من أهم موهبة كتالونية الآن..

سعادة مفرطة سيطرت على أنسو فاتي بمناسبة عودته للمشاركة في المباريات مرة أخرى، وإن كان لم ينف أن الأمور ستكون صعبة عليه في برشلونة بالفترة المقبلة.

وكان مدرب النادي الكتالوني رونالد كومان قد أعلن أن فاتي يمكنه المشاركة لمدة 15 دقيقة أمام ليفانتي، في المباراة التي ستقام يوم الأحد على ملعب كامب نو.

ويغيب فاتي عن الملاعب منذ نوفمبر 2020 بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة خضع بسببها لأربع عمليات جراحية.

ماذا قال أنسو فاتي عن عودته للملاعب؟

وفي حديث إعلامي، قال فاتي "بعد ما حدث، أنت تقدر كل التفاصيل الصغيرة، كانت القدرة على التدريب مع زملائي مرة أخرى يومًا مميزًا للغاية بالنسبة لي".

كما أضاف "أنا ممتن جدًا لجميع الجماهير، أشعر بأنني محبوب وهذا يساعدني على التعافي، أريد حقًا استعادة الثقة التي منحوها لي كثيرًا".

وواصل "ستكون المشاركة مجددًا مثل المشاركة للمرة الأولى في كامب نو، سيكون الأمر مميزًا جدًا لي، أتمنى أن أقدم أداءً جيدًا وأُظهر الالتزام في الملعب".

ماذا قال أنسو فاتي عن حصوله على رقم 10؟

رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان جعل مسؤولو البلوجرانا يهادون فاتي بالرقم 10، وقد أكد الدولي الإسباني على مدى فخره بهذا الأمر.

وتابع "إنه لشرف كبير لي، أشكر النادي على إعطائي هذا الرقم، إنه تحدٍ بسبب ما يتضمنه الرقم 10 من معانٍ لبرشلونة، كان يرتديه ليو ومن قبله رونالدينيو".

وأتم "إذا كنت في برشلونة، عليك أن تكون مستعدًا لكل شيء، إنه أفضل نادٍ في العالم، ورقم 10 يمثل ضغطًا إضافيًا، لكن التواجد هنا يمثل ضغطًا عمومًا، الجميع لديه مسؤولية وعليه تحملها".

اقرأ أيضًا..