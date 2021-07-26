الدوري الإيطالي يدق باب لاعب ليفربول بعد طلبه الرحيل رسميًا

شاكيري سيرحل عن ليفربول هذا الصيف والدوري الإيطالي قد يكون ملاذه.

خروج السويسري شيردان شاكيري من ليفربول هذا الصيف بات وشيكًا.

شاكيري قد يغادر الدوري الإنجليزي كله ويتجه صوب الدوري الإيطالي مع اهتمام ناديين من كبار أندية الكالتشيو بالتعاقد معه.

من يبدي اهتمامه بالتعاقد مع شاكيري؟

بحسب ما علمه جول فإن نابولي ولاتسيو الإيطاليين يبديان اهتمامهما باللاعب وتواصلا مع ممثليه بعد الأداء المميز الذي قدمه مع بلاده في يورو 2020.

لكن هناك اهتمام أيضًا باللاعب من بعض أندية الدوري الإسباني على رأسها إشبيلية وفياريال.

الناديان الإسبانيان يفكران في إمكانية التعاقد مع شاكيري على سبيل الإعارة وهو ربما ما لن يوافق عليه ليفربول أو اللاعب.

ويستهدف ليفربول الحصول على 15 مليون جنيه استرليني من عملية التخلي عن شاكيري.

لماذا فكر شاكيري في مغادرة ليفربول؟

سبب رغبة شيردان في مغادرة ليفربول كشفها هو بنفسه في حوار مع صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية الذي قال فيه: "الأهم بالنسبة لي في هذه اللحظة هو اللعب باستمرار وهو ما لم يحدث في السنوات الثلاثة الماضية".

وواصل شاكيري "أخبرت إدارة ليفربول برغبتي واستعدادي لخوض تجربة جديدة. وافقوا على رغبتي ونفكر فيما يعرض علينا الآن".

وانتقل شاكيري، 29 سنة، في 2018 من ستوك سيتي إلى ليفربول مقابل 13 مليون جنيه استرليني ومن وقتها شارك في 63 مباراة فقط مع الريدز.

هل يفضل شاكيري نادٍ بعينه في إيطاليا؟

أسهب شاكيري في مدح الكرة الإيطالية وكيف تطورت في السنوات الماضية مبرهنًا على كلامه بتألق لاعبي الدوري الإيطالي في يورو 2020 وتتويج إيطاليا باللقب.

وواصل اللاعب السويسري عن اهتمام لاتسيو به "أتابع لاتسيو منذ مدة طويلة وهم من فرق القمة. في العموم أحب اللعب الهجومي وهو ما يفعله ساري".

ولعب شاكيري في إيطاليا من قبل لمدة 6 أشهر بقميص إنتر.

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