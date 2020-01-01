أندية الدوري الإنجليزي تصوّت على عودة التدريبات

خطوة إيجابية نحو عودة الكرة في إنجلترا

صوتت أندية الدوري الإنجليزي على عودة التدريبات هذا الأسبوع من جديد، في أولى الخطوات نحو عودة الحياة للبريميرليج من جديد.

وشهدت الأيام الماضية حالة من التضارب بخصوص عودة الكرة في إنجلترا، وذلك بعد أن أعطت الحكومة الضوء الأخضر قبل أيام.

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وأصدرت رابطة الدوري بياناً أعلنت فيه عودة التدريبات بعد المناقشة بين الأندية جميعاً، وذلك على شكل مجموعات صغيرة، ومع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وذكرت "جارديان" أن الاجتماع الذي دار اليوم شهد تصويتاً من قبل الأندية بالإجماع على عودة التدريبات بداية من الخميس القادم، بشرط سلبية تحاليل اللاعبين.

وستبدأ التدريبات بمشاركة اللاعبين بشكل فردي، ثم تتحول إلى الشكل الجماعي، تمهيداً لعودة المباريات، بانتظار مراجعة البروتوكولات الطبية.

وأشار التقرير إلى أهمية إقناع اللاعبين والأجهزة الطبية الخاصة بكل نادٍ، وذلك بعد أن كشف العديد من النجوم عن مخاوف من مزاولة اللعبة في الفترة القادمة.

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أزمة كورونا في بريطانيا مستمرة، وأعداد المصابين الأحد تعدت 3000 حالة في اليوم، مما يجعل الوضع الصحي حرجاً ويهدد عودة الرياضات الجماعية.

وكانت ألمانيا قد قصت شريط عودة النشاط الكروي في الدوريات الكبرى الأوروبية باستئناف مسابقة الدوري بالدرجتين الأولى والثانية هذا الأسبوع.