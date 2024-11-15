بسبب خطابات الكراهية.. أندية الدوري الألماني تهدد إيلون ماسك!

أندية الدوري الألماني تتحد ضد إليون ماسك...

كشفت تقارير صحفية عن اتحاد أندية الدوري الألماني، ضد إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي الشهير، ومالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تضامنًا مع فريق سانت باولي.

وكان نادي سانت باولي، قد قرر الانسحاب من منصة "إكس"، بسبب تحولها إلى آلة لصنع خطابات الكراهية والعنصرية بين الجماهير، دون وجود أي رادع، من مالها إيلون ماسك.

ونشر الفريق الألماني بيانًا، جاء فيه: "منذ استحواذ ماسك، على المنصة المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، وتحولت إلى آلة لخطابات الكراهية والعنصرية دون رادع، ونادرًا ما يتم توقيع أي عقوبة على مرتكبي تلك الخطابات، بل يتم اعتبارها حرية تعبير".

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بعض من أندية البوندسليجا، قد تسير على خطى سانت باولي، وهم باير ليفركوزن، وفولفسبورج، بالإضافة إلى شتوتجارت، ولايبزيج.

جدير بالذكر أن نادي سانت باولي، قد قرر عدم حذف حسابه على منصة "إكس"، سيتم إيقاف النشاط فقط للاحتفاظ بالمحتوى التاريخي والذي يصل إلى 11 عامًا، وسينتقل إلى منصة أخرى تدعى "بلو سكاي".