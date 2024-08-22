مباراة واحدة ستكون فاصلة .. الكشف عن خطة جلطة سراي لضم تاليسكا من النصر

هل يرحل تاليسكا من النصر إلى الدوري التركي؟

كشفت تقارير صحفية تركية عن خطة نادي جلطة سراي، من أجل ضم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت موقع "fotomac" عن أن إدارة جلطة سراي وضعت خطة من أجل التعاقد مع تاليسكا، وذلك لتدعيم صفوفه للموسم الجديد 2024-25.

وأضاف الموقع أن جلطة سراي لديه حاليًا مجال محدود للتعاقدات بسبب الإنفاق، ولكنه سيضع في خزائنه 30 مليون يورو، حال نجاحه في التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وتخطي الدور التمهيدي.

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ويحتاج جلطة سراي للفوز على يونج بويز السويسري بفارق هدفين على أرضه مساء يوم الثلاثاء المقبل للتأهل في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدفين.

وفي حالة فوز الفريق التركي وتأهله في دوري أبطال أوروبا، سيتمكن من حل مشكلة الإنفاق لديه، وسيوفر المبلغ المطلوب لضم تاليسكا من النصر، وفقًا لما جاء في الموقع التركي.

ويدرك جلطة سراي جيدًا أن مسألة إقناع النصر بالتخلص من تاليسكا سيكون مُكلفًا لهم، حيث ينتهي عقده في صيف 2026.