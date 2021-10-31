أنباء سعيدة في برشلونة قبل مواجهة كييف الحاسمة

الكشف عن تطورات عودة المصابين

كشفت تقارير صحفية عن أنباء سعيدة بخصوص الحالة الصحية التي يمر بها مصابين برشلونة قبل المباراة المرتقبة والحاسمة للفريق في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

برشلونة يمر بفترة ربما الأسوأ في تاريخه، كأن الألم الذي يعيشه تكتيكيًا واقتصاديًا لا يكفي ليتضاعف الأمر بغيابات بالجملة من صفوف الفريق.

وكان بيكيه وأجويرو آخر المنضمين إلى مشفى برشلونة بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي في مباراة أمس أمام ألافيس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.

ما هي الأخبار السعيدة؟

في خضم ما يعيشه النادي الكتالوني، زفت "موندو ديبورتيفو" أنباءً سعيدة بخصوص أنسو فاتي وفرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو.

وأكدت الصحيفة أن الثلاثي ظهروا، اليوم الأحد، في التدريبات الجماعية للفريق، وليس هذا فحسب، بل تدربوا أيضًا مع المجموعة.

كيف كانت إصابات الثلاثي؟

الهولندي دي يونج والإسباني أنسو فاتي تعرضا لإصابة في مباراة الكلاسيكو، ليغيب الثنائي على إثرها مباراتي للفريق في الدوري الإسباني (رايو فاييكانو وألافيس).

أما بالنسبة لسيرجي روبيرتو، فقد أعلن برشلونة، أمس، قبل ساعات من انطلاق مباراة ألافيس تعرضه لإصابه على مستوى الفخذ الأيمن ليغيب عن المباراة الأولى للمدير الفني المؤقت، سيرجي بارجوان.

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