أنباء سارة لجاريث بيل وريال مدريد قبل موقعة الكلاسيكو

بعض الأنباء الجيدة لريال مدريد وبيل قبل مواجهة برشلونة

بعث الجهاز الطبي لريال مدريد، أنباء سارة لزيدان مدرب الفريق بشأن إصابة جاريث بيل قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو.

ومن المنتظر أن يحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة، يوم 18 ديسمبر الجاري، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتعرض بيل إلى إصابة عضلية خلال الفترة الماضية أبعدته عن مباريات الميرينجي، ولكن ارتفعت نسب مشاركته في الكلاسيكو بعدما تعافى من إصابته.

وتشير التقارير الصحفية، إلى اللاعب الويلزي قد يحصل على بضعة دقائق في مباراة كلوب بروج يوم الأربعاء في الجولة الختامية لدوري أبطال أوروبا.

وشهد مران الفريق الملكي اليوم عودة، الكولومبي خاميس رودريجز إلى التدريبات من جديد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

زيدان يتلقى مفاجأة سارة في تدريبات ريال مدريد

ويعاني ريال مدريد من بعض الغيابات قبل المباراة المرتقبة أمام برشلونة وقبلها مباراة فالنسيا، إذ تعرض هازارد ومارسيلو إلى إصابة خلال الأيام الماضية، وسيغيبان بنسبة كبيرة عن الكلاسيكو.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر حالياً جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.