أمير مرتضى ردًا على شائعة منشطات طارق حامد: "بلح"

الزمالك يستعد لمواجهة نصر حسين داي الجزائري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن ما تردد خلال الساعات الأخيرة بتواجد عينة إيجابية للمنشطات داخل الفريق.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره جورماهيا الكيني، بأربعة أهداف نظيفة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "كل ما تردد حول وجود عينة إيجابية لطارق حامد في اختبار المنشطات بمباراة جورماهيا.. بلح.. إنها شائعات لهز الفريق".

وأضاف: "طارق حامد لاعب دولي، خاض مع الزمالك والمنتخب مباريات لأكثر من أربع سنوات، فليس لاعب قليل الخبرة ليرتكب هذا الخطأ".

وعن أنباء انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي، قال أمير: "بشكل عام لم يستمر لاعب في الزمالك رغمًا عن الإدارة، ولن نسمح لأحد أن يهدد النادي بالانتقال إلى فريق أخر، الزمالك لن يقف على أحد".

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ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الجزائري ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، الأحد المقبل خارج الديار.